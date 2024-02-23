涉酒駕逆線撼小巴 警員准保

李志健

【本報訊】去年8月的一個深夜，一名六旬男子駕駛公共小巴，於葵涌和宜合交匯處近往梨木樹出口，懷疑撞向正逆線行駛的一輛私家車。經調查後，當時駕駛私家車的46歲男警長未能通過酒精呼氣測試，涉嫌酒後駕駛被捕。執法人員經徵詢法律意見後，於前日（21日）落案起訴該名警長一項危險駕駛及一項酒後駕駛罪。案件昨於沙田裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，裁判官按辯方申請將案件押後至4月2日再訊，讓辯方律師索取文件及向被告提供法律意見。被告獲准以一萬元保釋。

小巴女乘客腰痛送院 被告李志健（46歲），控罪書上並無填上報稱職業。李被控危險駕駛及酒後駕駛共兩罪，指他於2023年8月24日，在香港新界荃灣和宜合交匯處近燈柱FA5998B，在道路上危險駕駛輛私家車；於同日在呼氣中的酒精比例是100毫升呼氣中有30微克酒精，超過100毫升呼氣中有22微克酒精的訂明限度。

案發當晚深夜11時許，一名姓陳（60歲）男子駕駛公共小巴，沿葵涌和宜合交匯處往梨木樹方向行駛，當駛至事發地點時懷疑撞向正逆線行駛的一輛私家車。經調查後，當時駕駛私家車的男警長未能通過酒精呼氣測試，涉嫌酒後駕駛被捕。事件中，小巴上一名姓黃（56歲）女乘客腰痛，清醒被送往仁濟醫院治理。案件編號：STCC 711/2024