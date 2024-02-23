涉與14歲男童口肛交 毒男拒認罪

【本報訊】無業男子於3年前到其男友人家中期間，在使用毒品後與友人的14歲同父異母弟弟涉嫌互相口交及進行肛交。該無業男其後被捕，並被控向16歲以下兒童作出猥褻行為及向16歲以下男童作出同性肛交罪。被告昨於高院否認該兩罪，並由控方讀出開案陳詞。據庭上披露，該名被告的男友人亦曾與該同父異母弟弟（即本案事主）肛交，且已認罪及將就本案出庭作供。

現年36歲的無業被告熊思昊，被控於2020年8月8日在旺角一單位，向當時14歲的男童Ｘ作出嚴重猥褻行為及於同日同地與Ｘ肛交。

據控辯雙方同意案情指，Ｘ於2006年4月出生，案發時與其同父異母兄長A.J.B.D.（現年32歲）居於旺角一單位。Ｘ的兄長早前已承認向Ｘ作出猥褻行為、製作兒童色情刊物及與Ｘ肛交等16項控罪。

警誡下曾稱受毒品影響 據控方就本案的開案陳詞指，案發前一晚，A.J.B.D.帶友人即被告返家，當時單位內有他們2人及Ｘ共3人，有人在單位內使用毒品。至案發時，被告與Ｘ曾互相口交，被告亦與Ｘ肛交。被告於其後被捕，警誡下稱當時在毒品影響下感興奮，並稱：「我捉住佢（A.J.B.D.）細佬同×佢屎忽」。他又稱知道Ｘ當時只有十多歲。控方又指A.J.B.D.稍後會出庭作供。案件編號：HCCC 21/2023