約上門睇貓姦女網友 地盤工罪成

【本報訊】地盤男工藉「睇貓」為名，相約18歲女網友到其家中，其後涉嫌強行與女方性交。男工早前否認強姦罪，於高院受審後，陪審團自本周三（21日）起開始退庭商議，至昨午終有結果，以6對1大比數裁定被告強姦罪成。法官先提取女事主的創傷評估報告及被告的背景與心理報告，將被告還押至3月28日判刑。

涉案33歲被告陳俊君，內地出生，報稱地盤工。他被控於2022年1月21日，在天水圍沙江圍鰲磡村住所內強姦女事主Ｘ（現年20歲）。據控方案情指，被告於前年1月10日，透過互聯網認識Ｘ。案發當日，Ｘ到被告家中看貓，期間被告叫Ｘ入房，再推她落床，親吻她及撫摸她的胸部，繼而脫去雙方褲子後將她強姦。

事後曾強塞500元予事主 控方指過程中，Ｘ多番叫「唔好」，但未能推開被告，被告最終於Ｘ體外射精。被告及後攬着Ｘ入睡，Ｘ則趁機離開，被告醒來即追出，強行把500元塞給Ｘ，但她拒絕，Ｘ離開單位後即刻報案。被告於當晚3度向Ｘ發訊息致歉，被告其後被捕，並稱「我頭先係有同個女人喺房入面做愛，但佢係自願㗎」。經檢驗後，發現Ｘ內褲有被告精液。案件編號：HCCC 118/2023