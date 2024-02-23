日均3000還押人數 懲教2000年後新高

新收納17268人次服刑 按年增3成 懲教署去年新收納入懲教院所的人次由2022年的13,246人增至17,268人，升幅為30%，而平均每日在囚人口亦由7,613人增至8,498人，每日收容率由67%增至75%，平均每日還押人口則達3,096人，為2000年以來的新高。另外，因涉及2019年相關暴動、非法集結等罪行及違反國安法而被收納入懲教院所的人士多達950人，其中7人為涉及違反國安法，較2022年增加121人，上升15%，而在囚人士數目則達776人，較2022年的522人上升49%。

調撥收容額紓緩擠迫 懲教署署長黃國興昨在周年記者會上表示，為減輕荔枝角收押所的壓力，署方已調撥赤柱監獄及東頭懲教所部分收容額，供收押成年男性還押人士，並獲立法會批款，今年中展開原址局部重建荔枝角收押所的工程，將增加410個成年男性還押人士收容額，以長遠紓緩過度擠迫的情況。此外，懲教署自2018年起積極發展「智慧監獄」，今年將陸續在不同院所安裝「在囚人士綜合智能通訊系統」、「電鎖保安系統」、「智慧健康監察系統」，以及「非接觸式生命體徵檢測系統」等。

研禁監管令人士離港 該署亦推出便利市民的新電子化服務「認可交來物品電子訂購系統」，讓在囚人士的親友可以通過署方網頁或流動應用程式訂購交予在囚人士的認可物品。人手方面，去年署方聘請了46名懲教主任及290名二級懲教助理，又聘請了249名退休人員，截至去年底共有713個紀律人員空缺，佔整體編制11%，預計今年會招聘約55名懲教主任，並全年招聘二級懲教助理。

對於早前鍾翰林刑滿獲釋後違反監管令離境，黃國興指正與相關部門研究修例，禁止須遵守監管令的人士離港。他指出現時法例並無限制更生人士接受監管期間不能離境，如要離港，只需通知監管人員，亦無權拒絕有關人士出入境，因此正研究如何優化相關法例。

早前有寄給在囚人士的書籍被署方以裸露為由退回，黃國興指署方有權限制在囚人士可讀的刊物，他舉例指如犯人因強姦入獄，如有裸露女性的圖畫，或會阻礙他淨心反思，令他「諗唔應該諗嘅嘢」。他又指，如市民想無限制閱讀刊物，應不要做違法事情，並說「坐監真係有好多限制。」

壁屋懲教所早前發生未成年人士遇襲案，黃國興強調非常重視懲教人員的操守，直言：「任何人員都係資產，其中一個細胞出事都會唔開心，我要確保壞細胞唔會影響他人。」強調懲教人員亦必須守法守規。

黃國興