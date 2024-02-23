皮草展場外 團體扮囚籠抗議

【本報訊】為呼籲香港國際毛皮時裝展覽會的參加者放棄穿着皮草，亞洲善待動物組織（PETA）聯同香港零皮草行動的支持者，昨日在灣仔中環廣場外的空地上，扮成皮草養殖場內被關在狹窄籠子裏的動物，展示動物如何遭受皮草產業的虐待，抗議現正舉行的國際毛皮時裝展覽會，呼籲所有時尚達人選用不含動物材質的純素質料。

展示動物被虐待 PETA高級副總裁Jason Baker指，香港皮草展充分展現冷酷和殘忍，因每一件皮草製成的外套、飾邊或小飾物，都來自生前曾經歷可怕且痛苦死亡的動物。他謂，皮草產業裏的動物終其一生都在狹窄的籠子裏度過，在籠子裏來回踱步、啃咬柵欄和自殘，最後被電死、毆打致死、毒氣熏死，甚至被活活剝皮。有些動物則誤墮鋼製的陷阱，陷阱會猛地卡住動物的腿致令其傷口深可見骨，造成極度疼痛和失血。

他指，目前數以百計的國際知名時尚企業和品牌，包括AlexanderMcQueen、巴黎世家、Gucci、Michael Kors等都已停售皮草，惟仍有少數品牌續用，呼籲所有時尚達人選用不含動物材質的純素質料，幫助結束可恥的皮草產業。