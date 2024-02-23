咬甩耳案刑期上訴 半年內頒書面裁決

【本報訊】無業男子陳真於2019年於太古城中心外持刀傷人、並咬甩前區議員趙家賢耳朵。他早前被裁定3項蓄意嚴重傷人及1項普通襲擊罪成，並於前年4月被判監14年半。陳認為刑期過重並獲上訴庭發出許可進行上訴。上訴庭昨經開庭聆訊後，決定押後於6個月內頒發書面裁決。上訴一方陳詞時認為陳的判刑過重，且陳亦賠償了約500萬元予案中眾受害人，認為可減刑至監禁10年；律政司一方則認為判刑並不過重。

控罪指53歲上訴人陳真，於2019年11月3日在太古城中心外，有意圖使男子溫浩倫、溫的妻子梁碧琪及前區議員趙家賢，身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害他們。控罪又指陳於同日同地襲擊梁碧琪的堂姐梁瑩瑩。

律政司指囚14年半不過重 上訴一方昨陳詞時指，就針對襲擊溫及趙的控罪，以監禁7年作量刑起點屬過高，應可考慮以監禁5年至5年半作量刑起點。上訴方又指就部分刑期不應分期執行，不過法官即反駁指，判刑應要考慮個別事主傷勢，特別是其中兩人傷勢較嚴重。上訴方指如考慮整體量刑，判監10年應已足夠。不過法官則指判刑需要考慮當時背景，當時社會嚴重失序，陳的行為會增加事件嚴重性，他人亦會被其刺激而加入，從而令各類風險「大到不得了」。

上訴方又指，陳共賠償眾事主合共500萬元，反映其悔意，應再給予減刑。律政司一方則反駁指，陳除了在較早時賠償了趙190萬元，其餘賠償均是在他判刑4個月後始作出，不足以反映悔意。案件編號：CACC 60/2022