7年接逾1200裝修投訴 消委會倡設白名單制度

【本報訊】消委會過去7年接獲逾1,200宗與裝修相關的投訴，涉及近2.8億元，較多涉及裝修質素貨不對辦、工期延誤、報價不實等，最大投訴金額的一宗個案涉款逾270萬元。消委會副主席彭楚夫昨早在電台節目表示，不少個案涉及裝修合約細節及報價條款不清等，最終雙方就工程收費出現爭拗。亦有業主找不到負責裝修師傅及監工，有人甚至涉嫌以滋擾手段追收款項，最後需報案處理。消委會建議本港引入可供認證裝修承建商的「白名單」制度，保障消費者的權益。