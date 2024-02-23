遊台失蹤港男 揭當騙黨「車手」被捕

【本報綜合報道】香港男子陳林華上月9日聲稱前往台灣旅遊，同月24日傳出與家人失去聯絡，至今杳無音信，其在港家人已經報警並計劃昨日前往當地找人。台灣傳媒昨日報道，陳男以遊台為幌子，實際卻是當詐騙集團車手（負責提領及運送贓款的成員），目前被台北警方逮捕並遭法院收押。

取款遇埋伏斷正 台北市文山二分局興隆派出所表示，日前接獲民眾報案，稱受邀加入股票投資Line群組，群內假投資顧問、成員刻意營造獲利假象，致其誤信陸續投入逾1,000萬元（新台幣‧下同，約250萬港元），後續卻發現無法出金，始知受騙於是報警處理。警方其後要求被害人假裝與詐騙集團成員配合，在約定地點交付剩餘款項，並部署警力埋伏，待雙方面交款項時逮捕假冒投顧專員陳、蔡二人，並查扣他們身上27,300元（約6,900港元）現金收款收據、識別證、印章及手機等證物。其中一名疑犯為持短期30天簽證的港人，全案現依涉嫌詐欺、洗錢防制法等罪移送台北地檢署偵辦。

陳林華的友人早前在Facebook發布尋人公告，指出現年31歲的陳林華1月16日在新北市板橋區一間居酒屋用餐，原計劃同月21日在新莊體育館看球賽。陳男兄長表示，1月24日後聯絡不上弟弟，僅聽聞對方1月27日與友人通話，語氣着急稱「出事了」，之後電話掛斷。