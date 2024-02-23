北上貨車走私 大陣藏110萬元電子零件

【本報訊】鑑於農曆新年及內地春節剛結束，中港兩地貨運流量逐漸回復至假期前水平，香港海關深圳灣貨運組在近日密切留意相關風險指標，嚴防走私活動。至本周三（21日），關員透過風險評估，檢查一輛準備離境、報稱載有中央處理器及合成電路等貨物的中型貨車，雖然確認車上貨物與報關單所述相符，惟在檢查車身和車架時，人員留意到車輛底盤俗稱「大陣」的支架位置，出現不尋常的反光物體，認為有可疑遂把該輛貨車帶至驗車場作進一步檢驗。

關員仔細檢查貨車車底，最終在貨斗下方左右側的「大陣」，起出32條用黑色膠紙包裹的懷疑走私電子零件，當中包括約1,300支電腦記憶體及約700個固態硬碟，估計市值約110萬元，且當場拘捕該50歲男司機。被捕人士將被控以「企圖輸出未列艙單貨物」罪，案件將於下周四（29日）在屯門裁判法院提堂。

黑膠紙包裝作掩護色 調查人員表示，不法分子用黑色膠紙重新包裝該批電子零件，使其與車底顏色相近，藉此發揮「掩護色」功效。此外，每一條膠紙內均放置強力磁石，方便固定相關貨物及稍後拆卸。另一方面，涉事司機表現狡猾，透過向海關申報車上載有一批貨物，藉此分散注意力，引導關員檢查已申報的貨物，企圖蒙混過關。若然該批電子產品成功走私至內地，料可逃避約28%稅率，亦即約31萬元，估計不法分子是為了提升利潤而藉走私逃稅。