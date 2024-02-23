科大擬進軍北都大學教育城

發展醫藥科技跨學科教育

葉玉如又談到開辦本港第3間醫學院的計劃，已成立委員會籌備相關工作，主要由校內成員組成，以統籌和推進籌辦醫學院工作的核心小組；校方會進行財務預算的工作，並諮詢政府、政界、撥款機構、醫療衞生界和教育界等相關持份者，積極就招生、課程、招聘教學人員、臨床實習等方面溝通和交流意見，希望可於現屆政府任內成立科大的醫學院。