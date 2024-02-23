科大擬進軍北都大學教育城
【本報訊】去年公布的《施政報告》提出在北部都會區發展「北都大學教育城」，香港科技大學校長葉玉如昨日出席傳媒春茗透露，已向政府表示有意在北都建設衞星校園 （satellite campus），發展跨學科教育、未來醫藥、未來創新科技3個範疇，並推動5大研究方向，包括健康科技、綠色科技、金融科技、微電子/納米技術及智慧製造技術。
發展醫藥科技跨學科教育
葉玉如又談到開辦本港第3間醫學院的計劃，已成立委員會籌備相關工作，主要由校內成員組成，以統籌和推進籌辦醫學院工作的核心小組；校方會進行財務預算的工作，並諮詢政府、政界、撥款機構、醫療衞生界和教育界等相關持份者，積極就招生、課程、招聘教學人員、臨床實習等方面溝通和交流意見，希望可於現屆政府任內成立科大的醫學院。
葉又稱，屆時計劃提供學士後學士醫學課程（graduate-entry bachelor degree），招收具備學士學位、來自不同學術領域的學生，申請人需獲得指定國際認證資歷，並達到科大入學要求，首階段將招收50名學生，再逐漸增加至150個，目前正與外國醫學院探討合作的可能性。
至於吸納人才方面，科大首席副校長郭毅可表示，校方自去年10月成功於全球招攬近70個教研人才加盟。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：