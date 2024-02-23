高才通料年340億經濟貢獻

【本報訊】政府近年推出不少搶人才措施，但高才通獲批核者逾半沒來港引起質疑。勞工及福利局昨晚表示，去年11月向約5,000名高才通簽證持有人及家屬展開調查，發現43%獲批高才通簽證者已定居香港，餘下的人才近九成計劃在一年內移居香港。當局又按相同情況推算去年已抵港的3萬多名高才通計劃者，估計該計劃每年可為本港帶來約340億元的直接經濟貢獻，相當於本地生產總值約1.2%。

月入中位數5萬

勞工及福利局局長孫玉菡昨日在社交平台發文，指去年11月向已透過高才通簽證抵港超過6個月的約5000位申請人及其家屬發出問卷，回覆率接近四成，發現54%的高才通申請人已就業，主要投身金融服務（31%）、創新及資訊科技（18%）和商貿（17%）等行業，並從事管理及專業工作。其餘的正計劃求職或創業。已就業的高才通人才每月就業收入中位數約為50,000元；約25%人才每月就業收入達100,000元或以上，有約10%更達200,000元或以上，明顯高於本地每月就業收入中位數（20,000元）。