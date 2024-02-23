擬放炸彈殺執法者 屠龍小隊7人候懲

【本報訊】執法人員於2019年12月在本港多區搜出手槍、子彈、武士刀及軍刀等武器，又檢獲疑似炸彈，懷疑有關物品意圖用作傷害執法人員，並指當中涉及名為「屠龍小隊」組織的成員。其後多人被捕及遭起訴，更有被告被控違反《聯合國（反恐怖主義措施）條例》下的「串謀犯對訂明標的之爆炸罪」，此罪最高可判囚終身監禁，是律政司首次引用該條例作出檢控。高等法院於本周先後處理部分被告的答辯，一眾被告當中有7人承認串謀謀殺、無牌管有槍械及彈藥，串謀犯對訂明標的之爆炸、以及串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為等罪，當中包括屠龍小隊的隊長。法官押後處理認罪被告的判刑。

認罪的7名被告，包括黃振強（22歲）、吳智鴻（24歲）、蘇緯軒（18歲）、彭軍壕（33歲）、蔡凱明（21歲）、陳玉龍（27歲）及鍾雪瑩（女，29歲），於本周分別承認串謀犯對訂明標的之爆炸、串謀謀殺及無牌管有槍械及彈藥等共11罪。法官自本周一（19日）至昨日，聽取控方讀出認罪被告的案情。

據承認案情指，案發時黃是激進組織「屠龍小隊」的隊長，吳及彭則為另一激進組織成員。眾人意圖於2019年12月8日，在軒尼詩道路段的公眾遊行路徑途中，放置以10至20公斤炸藥製成的一大一小炸彈，黃及吳為上述計劃的其中兩個主要策劃人，蘇作槍手，鍾則是蘇的女友但沒參與該計劃。

按原定計劃，「屠龍小隊」與吳所屬的組織，會損壞街上的親政府店舖或中資店舖，引誘執法人員到現場。當人員到場，小炸彈便會引爆。蘇則會藏匿附近建築物，從高點用長槍射擊執法人員以引起恐慌，迫使人員靠近大炸彈的放置地點再將其引爆，待執法人員被殺後，串謀者便會檢拾人員的佩槍作為己用。

到台軍事訓練 集資400萬 在計劃實行前，部分被告更曾到台灣參加軍事訓練，吳負責採購槍彈及與兩個組織的成員到西貢試槍，亦安排蘇作槍手。黃則有份籌集資金以執行計劃，並成功籌到約400萬元。其餘認罪被告除鍾外，部分人有份協助儲存及運送槍彈，亦有人曾提供製作炸彈方法。惟最終計劃曝光及流產，部分被告分別被捕，蘇則帶着部分槍彈，並與鍾同於大埔翠屏花園匿藏。蘇於同年12月20日在翠屏花園被截查時意圖逃走，並用手槍向警員開槍，但沒有打中，蘇最終被捕。案件編號：HCCC 164，165/2022、HCCC 255/2023