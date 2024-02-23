陳沛敏：黎圖藉制裁施壓 阻港府推國安法

飯盒會商銷毀機密 訂查封後備方案 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。本案認罪被告之一、蘋果日報前副社長陳沛敏，續以從犯證人身份作供。陳供稱，黎智英對中共較批判，會在專欄談制裁，而《蘋果日報》評論傾向支持制裁。庭上揭露，黎智英與《蘋果》高層曾開會討論銷毀機密新聞材料，並為一旦被查封，制訂後備方案。

控方在庭上展示2020年7月1日《蘋果》題為（撐惡法葬送自治 香港罪人逐個數）的報道。陳沛敏說，報道目的是想記錄相關人物在國安法醞釀、通過到生效期間所扮演的角色。這報道反映黎智英對國安法的看法。針對制裁相關事宜，陳沛敏表示，黎智英會在其專欄提及制裁。陳稱，國安法生效後，本案認罪被告之一、壹傳媒前行政總裁張劍虹曾吩咐「小心啲」，故《蘋果》在報道制裁的新聞時，一般只會陳述事件，惟評論則是另一回事。以她觀察，《蘋果》刊登的評論，傾向正面支持制裁，或討論制裁有沒有用。

陳沛敏確認，2020年7月15日，黎智英曾把時任美國總統特朗普簽署的行政命令傳給她，命令是關於美國對中央及港府所採取的行動。陳說，這可理解為黎重視此新聞。陳續指，黎智英曾在文章及「飯盒會」等場合中，提及希望透過外國施壓，包括制裁港府官員等，來阻止國安法推行。國安法生效後，黎說過較他所想的情況更「大鑊」，但黎仍覺得國際壓力有用。陳沛敏不諱言，對於國安法生效後，黎智英依然繼續主持其直播節目，感到有點驚訝，她及部分同事擔心「這會不會有問題？」

陳未按黎指示刊出制裁名單 陳又指，黎智英將特朗普簽署的行政命令傳給她時，要求她協助製作「Shit list」。以她理解，黎所指的是制裁名單，但她與同事商議後，認為很難由他們去建議制裁名單，故最終報道只圍繞命令對香港的影響。2020年7月16日，《蘋果》頭版刊登題為（「自由被剝奪 跟大陸無異」 特朗普撤港特殊地位）的報道。到7月25日，《蘋果》頭版則為（美籲自由世界戰勝新暴政）。陳指，上述兩則報道放在頭版，均與黎智英重視新聞有關。陳指，黎智英比較重視美國的看法，對中共較為批判。

庭上亦展示2020年7月17日，由陳沛敏寫成的「飯盒會」會議紀錄，列出7項要點，包括「由ICT協助銷毀機密新聞材料，為一旦被查封制訂後備方案」、「字眼可作斟酌，國安法紅線模糊，按自己良知、新聞原則去做」、「不用過於害怕，但要謹慎」、「多約海外作者」。陳沛敏稱，該「飯盒會」黎智英有份出席，黎同意該些要點。由於海外很多人關注國安法生效後香港的情況，因此黎建議多約海外作者。

2020年8月10日，黎智英被捕。翌日，《蘋果》頭版報道此事，題為（200警搜壹傳媒 拘黎智英 「蘋果一定撐落去」）。陳沛敏說，「蘋果一定撐落去」是張劍虹說的話，她覺得有需要把張的意思表達出來，加上她當時覺得搜報館是很大件事，故在同版另刊登了題為（堅守崗位，撐到底）的文章。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022