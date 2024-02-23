醫健：醫患同行：「長者醫療券大灣區試點計劃」的看法

近日，港府公布把位於大灣區的7間醫療機構納入「長者醫療券大灣區試點計劃」中，預計在今年第3季度陸續投入服務，將有近170萬符合資格的香港長者受惠。合資格長者在指定的醫療中心/醫療科室接受門診醫療服務，可以使用醫療券支付相關診金及檢測費用。

推行「長者醫療券大灣區計劃」，對長期居住內地的香港居民，以及兩地穿梭的港人是一大惠民政策。既可提升香港長者看症的靈活性和便利性，給予他們機會選擇診金較為低廉大灣區醫療機構，回應香港長者對於牙科服務的醫療需要，也有望減輕本港公營醫療機構的詬病已久的龐大壓力，降低輪候時間，以醫療「外援」應付需求。長遠來看，相關計劃有望削減衞生醫療支出，緩解財政赤字。

醫療衞生支出在這30年間，以平均5.6%的年利率增長。在2020至21年度，醫療衞生總開支佔本港生產總值（GDP）的比重由2010至11年的5.1%上漲至7.3%，加上人口高齡化，醫療支出面臨嚴峻的情況。而目前計劃的推行，對於未來公私營醫療機構的人力資源、服務價格等方面均有影響，有望緩解醫療衞生財政支出的壓力。除此之外，對於醫療機構來說，此舉可以推動兩地醫療機構的合作互通，促進醫療質量的提升，提升醫療競爭力。

但是，隱藏在該計劃下的隱患和風險需要注意。首先，是涉及長者醫療券的濫用及不正當使用的問題。筆者期望當局強化「試點計劃」的監管機制，優化使用安排，提高合資格使用者的意識和教育，同時，加強與內地的資訊共享，確保公帑在內地得以妥善運用。二是存在暗中抬價的不公平加價的風險。在使用醫療券的情況下，不同的醫療機構可能對同樣的醫療服務收取不同的價格，令使用者支付更多的費用，從中獲利。因此，為確保提供醫療服務機構的價格公平透明，需要當局做好價格監控，但涉及跨境監控亦有一定難度。

三是醫療券使用者的自身權益保護。由於兩地醫療法規和醫療倫理不盡相同，若一旦發生醫療事故，當局應如何保護病人權益亦相當重要。相關部門應該釐清事故爭議的處理流程、責任認定標準等，並與衞健委部門作適時溝通調解，當局亦可設立醫療資訊熱線，提供渠道給有需要的市民進行查詢。最後，如何利用電子醫療系統連繫兩地診治醫療紀錄互通，減少重複檢查和治療，為病患提供更準確和個性化的醫療服務，亦將會是當局下一步要解決的問題。

病人及醫護權益協會召集人 龐朝輝

病人醫護權益協進會