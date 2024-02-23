新春期間 逾千急症病人申退款

【本報訊】每逢長假期，市民到公立醫院求診的輪候時間一般較長，醫管局於農曆新年期間試行特別安排，到急症室求診而被分配為次緊急及非緊急的病人，若覺得等太久欲轉看私家醫生，可在登記後24小時內申請退款。醫管局稱，期內共接獲1,032名病人申請退款，佔總求診人次約1.9%，絕大部分屬病情穩定。局方將透過支票或信用卡方式退款，又指退款安排運作大致順暢，方便病情穩定及較輕微的病人更有彈性地選擇其他就診安排，從而疏導病人及減輕急症室壓力，讓急症室集中資源處理有需要的病人。