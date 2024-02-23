中大醫學院 33億建教科研大樓

規模亞洲最大 每年培訓770學生 本港醫護人手短缺，兩間大學醫學院均表示有條件增加培訓名額，香港中文大學醫學院表示，將斥資逾30億元興建屬亞洲最大的新教學科研綜合大樓，目標於2027年落成，為逾80個研究團隊建立實驗室，新大樓也足夠每年400個醫科生及330名護士學生的培訓之用。學院新任院長趙偉仁希望任內將中大醫學院發展至躋身全球20大醫學院之列，被問到香港科技大學正籌備成立第3間醫學院，他歡迎良性競爭，但認為各方應思考本港是否有足夠配套作支持。

港大及中大醫學院早前均指有條件將醫學生學額各加至每年400個，趙昨日會見傳媒時表示，中大醫學院增加學額的步伐須視乎本港醫療人力的推算，現時本港兩間醫學院在國際間的表現非常出色，他更以「落場打波時雖然有競爭，打完波大家可以飲啤酒」來形容彼此關係。對於本港可能有第3間醫學院，他認為要研究整體配套，如教研人員、教學材料及醫管局支持等。

目標2027年落成 中大醫學院計劃斥資33億元興建新教學科研綜合大樓，規模屬全亞洲最大，可容納每年收400個醫科生及330名護士學生，並為逾80個研究團隊建立實驗室，容納約1,000名科研人員，目標2027年落成。趙指出，高端醫療技術發展日新月異，若相關研究及教學不超前投入，新大樓恐很快不敷應用，「好快變成舊大樓」，又保證大樓會用得其所，將好好利用大樓推展醫學教育及科研突破。

港大醫學院日前表示已組成專責部門負責海外拓展招才「交朋友」，趙稱中大醫學院各研究領袖「本身已經有好多朋友」，他亦恒常出席國際會議，他認為本港政治環境並沒影響學術合作，以其主理的醫療機械人團隊為例，仍能與外國大學維持合作。他直言「做好自己自然吸引到朋友」。

院長將落場教AI 談到吸納人才，中大醫學院全球招聘計劃自2021年起已增聘逾170名教研人員，過去12個月已聘請超過80人，尚有10人正在洽談中，待新教學科研綜合大樓落成，料可吸引更多人才。

趙於去年底獲委任中大醫學院院長，是繼前任院長陳家亮後第二位中大校友出身的院長，任期由本月開始。他分享任內發展大計，包括建立新的跨學科研究團隊，並擴大合作規模，促進產學合作，去年10月已與知名相機及內鏡生產商奧林巴斯（Olympus）共建「臨床前及臨床研究中心」；亦會創新課程，培育21世紀醫護人員，包括新增AI醫學課程內容，教授AI基本知識及臨床應用，期望下學年可以開課，自己亦會親身「落場」教學。

趙又表示，上任前曾分析全球20大醫學院，教職員數目高達以千計，而中大全職教研人員約250個，相差甚遠，急需增加教研人手，又直言自身放眼國際，目標是躋身國際20大醫學院，希望學院50周年時可更進一步「做全球醫學科研的領導者」。