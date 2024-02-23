東盟旅客數恢復至疫前7成

【本報訊】立法會昨通過無立法效力的「擦亮香港旅遊品牌」議員議案。出席會議的文體旅局局長楊潤雄表示，政府重視旅客由到達至離境的旅遊體驗，會持續檢視與提升相關的範疇，包括口岸處理能力、旅遊設施的容量、酒店接待能力、公共交通網絡和載客能力。當局亦會就利便內地旅客的措施，例如會否增加個人遊城市，或者增加內地旅客個人自用進境物品免稅額等等，同內地其他部委商討。

需加強向高增值過夜客招手 楊指香港旅遊發展局一直都有針對東盟國家的客源市場而推出不同的旅遊宣傳，並配合香港機場管理局和航空公司到當地派發免費機票。自跨境旅遊復常，來自東盟國家的旅客數字恢復2017至18年同期平均的73%，高於同期整體旅客的復甦情況，當中菲律賓和泰國的旅客人數更超過疫情前。中東是另一個具潛力的客源市場，旅發局已在相關網頁整合一系列為穆斯林而設的香港資訊，包括美食、住宿、本地文化，以及適合穆斯林旅客參與的活動等。

政府致力推動特色盛事和活動在香港舉行，楊指逾九成受訪旅客認為香港舉辦的盛事活動，有助提升訪港旅程的滿意程度。展望2024年上半年，逾80項盛事在港舉行，政府將更主動出擊，謀求更多大型盛事落戶香港。有見旅客的喜好和消費模式的改變，政府鼓勵業界開發更多特色主題旅遊，包括國家歷史、傳統和潮流文化以及非物質文化體驗、晚間探索等。政府和業界亦不斷豐富香港的旅遊資源，包括積極推動西貢海、行山徑改善計劃的第一階段、提升濕地公園設施、研究發展北潭涌成為綠色旅遊樞紐。

在個人遊日益主導旅遊模式之下，楊指交通、零售和餐飲的對象已不分本地市民和旅客，故此各行各業都要精益求精，令旅客有賓至如歸的感覺。因交通是旅客到港的第一接觸，其服務態度，對旅客的香港印象發揮決定性的影響，當局留意到社會對的士服務質素的關注，政府正檢視的士業的管理，並主張引入的士車隊制度，透過受監管平台提供優質管理，加強打擊業內的不良分子和違法行動。

政府同旅遊業界各持份者保持聯繫，了解人力資源短、中、長期的需要。勞工處推行的補充勞工優化計劃，截至2023年12月底，當局一共收到來自酒店業的72宗申請，涉及輸入1,179名勞工。主要申請職位包括房務員、侍應生和文員等。勞工處會在3個月之內完成處理有關申請。