擴大個人遊只聞梯響 下月派雪糕供旅客嘗

就港府早前提出增加內地旅客來港的數目，有指獲得中央積極回應，並於短期內會宣布，料措施包括擴大個人遊城市。文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，會繼續就不同利便內地旅客的措施，包括是否增加個人遊城市，或增加內地旅客個人自用進境物品免稅額等，與內地其他部委商討。

楊潤雄指出，政府一直開拓多元化的客源市場，吸引高增值過夜旅客來港，內地仍是本港最主要的旅客來源地，維持總旅客量八成，對香港旅遊業起舉足輕重的作用，未來亦會繼續加強東南亞市場的宣傳，以及推廣和重點開拓穆斯林旅客市場。

此外，為配合宣傳「藝術三月」活動，楊潤雄表示，當局下月將會安排免費派發雪糕、免費乘搭電車及天星小輪等活動，鼓勵市民及旅客參與，將會於下月陸續公布詳情。他又指，活動涵蓋範圍廣闊，包括文化藝術、潮流時尚，以及影視娛樂等，相信能夠吸引不同背景的旅客及市民，呼籲旅遊業及酒店業等，與文化藝術業界合作，一同打造「藝術三月」的品牌。

議員籲各行業勿食老本 就消息指內地「積極回應」放寬內地旅客來港旅遊的措施，議員葛珮帆昨指，雖然沒有收到確切消息，但熱切期待，並希望可以爭取開放更多大灣區一簽多行來港，並爭取東盟、中東旅客來港。葛表示，現時香港航空公司運力恢復約差不多九成，相信有能力爭取更多旅客來港，而香港飲食業、零售業、服務行業要更加積極進取，指「食老本」也未必吸引到旅客消費。議員鄭泳舜也表示新年遊客數目恢復疫情前，期待更多旅客來港，而3至5月有很多盛事，期望放寬個人遊，而政府可盡早規劃，讓旅客知道有甚麼遊玩活動。

被問到如果開放更多城市旅客來港，會否造成本地市民不便，鄭泳舜指政府可以計算數字，且並非一次過放寬很多地方，而過去有不少香港市民到內地消費，如開放一簽多行，相信有內地市民來到香港購買日常用品，幫助本地商店。葛珮帆表示遊客不足對整體經濟影響大，而香港是優勢旅遊城市，可參考哈爾濱在春節期間遊客量非常高，對遊客的關心以及歡迎的態度都能吸引遊客，又指以往有衝突是很多年前的事，相信現在可以做得更加好。