醫健：職場健康：職安健創科博覽 7-8/3免費入場 一睹香港未來「星之子」 分享創科新發明

「一」個好發明，分分鐘幫到「千千萬萬」人！由職安局聯同政府部門、香港科學園及數碼港等創科機構合辦「第一屆職安健創科大獎」，鼓勵中學生和公眾人士運用創意，透過創科項目協助各行各業應對不同職安健問題，建立一個更安全及健康的工作環境。過百份來自本地企業及學校提交的作品中有16個作品脫穎而出，將於3月7至8日在香港會議展覽中心舉行的「職安健創科博覽」中展出，敬請期待！想知獎項花落誰家？就記得立即上網登記，屆時免費入場了解更多！

今次博覽有接近60個來自本地及海外的參展機構，提供多種互動體驗。入場人士能近距離認識和體驗最新的職安健科技，化身「職安健鋼鐵俠」，一嘗輕鬆地拿起重型工具的體驗，還有虛擬實境VR安全培訓，可以模擬不同工作場景，讓參加者有機會「實戰」，從錯誤中「識驚」從而加強工作安全意識。同場特設研討會，創科界的領頭企業，包括阿里巴巴、商湯、微軟等代表，和多位海外職安領袖和精英將會和大家分享及交流職安健創科的經驗，提升香港的職安健水平。參加兩日的研討會共可獲得「香港安健認證計劃」下相關認可服務的11.5持續專業進修學分（CPD）！