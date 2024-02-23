智慧工地未普及 籲研究強制措施可行性

【本報訊】啟德某私人住宅地盤周二發生嚴重致命工業意外，勞工界議員周小松昨日在立法會發言時指出，近年樓宇興建時間已壓縮至不可能的速度，有機會忙中生亂，導致悲劇發生，而政府提倡的智慧工地系統，雖然有助改善職安，可是普及程度未如理想，呼籲政府研究強制措施的可行性，另外他又反對放寬輸入外勞。

周小松指日前的塌棚意外奪去兩名工友的生命，令人痛心，畢竟工友的生命安全，永遠都必須放在首位。他說留意到近年的建造工程已去到不可能的速度，一層樓的興建時間竟壓縮至4日，有機會忽視一些細節，忙中出錯，極易發生意外，其實縮短工時亦不應犧牲職業安全。近年政府積極推動新科技，加強安全和提升效率，鼓勵購入或租用智慧工地系統，然而不少私營承辦商不願試行智慧工地，若果智慧工地的普及程度未如理想，政府應該研究強制措施的可行性，事關安全主任難以監察各個地盤，業界始終需要借助科技以改善工地的安全水平。

勞界反對放寬輸入外援 對於政府檢討建築物條例，擬對違紀承辦商作出處分的可行性，周表示贊同，指倘若政府容許出現重大職安問題的承辦商，在法律程序完成之前仍進行工程，是危險和不負責任的。

有關放寬輸入建造業勞工的主張，周小松明言反對，指目前已有不同計劃引入建造業勞工，已沒有任何可再放寬的餘地。目前有關建造業的輸入名額高達12,000個，根據入境處數字，去年首9個月已經有3,304名工程及建造業界人士來港，證明計劃有效運作，而建造業議會亦積極推出中工及大工的培訓計劃，訓練本地熟練和半熟練技工，上月更推出「一專多能」的特別課程，鼓勵已取得中工或大工資格的技工掌握多於一種技術知識，況且建造業正逐步引入創新建築科技，長遠可減少人手需求，因此建造業人手情況並非悲觀，若果草率地放寬引入外勞，本地人看不到前景就更加不願入行。