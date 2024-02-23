建造業擬推工人記分制 或賽馬日罰上堂

【本報訊】本港工業意外頻生，日前又添一宗致命意外，引起社會關注工業安全。建造業議會計劃推出有獎有罰「工人記分制」，計劃於今年上半年就「工人記分制」統一記分標準，並推出相關電子平台，工友日後或會被「罰留堂」。建造商會會長林健榮昨日表示，初步構思承建商管理人員、前線管工等均受規管，若記分到一定程度便要接受再培訓，但做得好也會有獎勵，形容是互動機制。

日前啟德「澐璟」地盤發生嚴重工業意外，有大型棚架倒塌，導致兩死3傷。為推動工地安全，建造業界研究「工人記分制」提升行內安全意識，林健榮接受電台訪問時表示，制度並非針對前線工友，而是涵蓋整個建築團隊，若被記分到一定水平，要接受培訓才可獲減分，若經多次培訓後表現仍不理想，再考慮如何處理。

應設上訴機制維持公平 代表二判的建造業分包商聯會會長伍新華亦稱，被記分至一定水平，或要求有關工人「留堂」，需要在下班後或「賽馬日」上數小時改善課程，認為要令他們記分後感到不便，才有機會改善表現。他又稱，無權要求表現不理想工人暫時停工，業界面對人手不足，停工不現實，有關制度並非要令前線工人失去工作，而是希望他們注意安全。

勞工界立法會議員周小松認為，最重要設立上訴機制維持公平，由部門調查確認結果才可記分，認為政府要介入，否則會造成混亂。