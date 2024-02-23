商會冀樓市盡快撤辣 增推措施支持中小企

【本報訊】當局將於下周發表新一份財政預算案，被問到希望當局如何幫助商會，振興經濟。有商會表示希望當局盡快撤辣，並推出更多措施支持中小企發展，將一帶一路、其他國家企業多些吸引來港上市集資。另有智庫呼籲港府撤辣刻不容緩。

香港中華總商會昨舉行春節酒會，會長蔡冠深表示，香港經濟一般，特別樓市、股市情況低迷，香港商界以及市民都希望樓市撤辣，冀對樓市有幫助，讓市場正常發展。蔡又希望當局推出更多措施支持中小企，特別是零售業等，都比較弱，另外則是區域競爭影響，如珠三角一帶的服務、產品、餐飲等都做得很好，市民會選擇北上消費，希望香港本身也採取措施，吸引內地遊客來港消費，雙向發展。

其次是希望當局支持一帶一路的發展，以應對金融業、股市低迷的情況，考慮是否能夠將一帶一路、其他國家企業多些吸引來港上市集資，市場活躍起來；最後則是開源節流，但並非加稅，慳得就慳。副會長楊華勇則強調，當局除吸引旅客來港，更要留住客人，希望當局投入多些資源做好本地設施。

智庫聯同地產界學者促鬆綁 另外，107動力聯同多名地產界人士及專家學者舉行「結構財赤勿借貸 撤辣鬆綁救經濟」記者會，要求政府全面撤辣，激活樓市交投量，重振市場信心，刺激疲弱經濟。107動力召集人何民傑表示，政府應全面撤辣，讓所有客戶公平地以同樣印花稅率購買香港物業，以加快單位流轉，更多市民可上車或換樓，同時可帶動銀行、裝修、運輸、電器、家具，以至建材等行業。何又指，香港因為人口老化和開支不斷增加，結構性財政赤字已經出現。認為面對巨額財政赤字，政府要進一步削減公務員編制，放慢交椅洲人工島填海工程步伐，同時探討引入規法化網絡博彩。

嶺南大學兼任教授何濼生指，辣招對協助市民置業起反作用，他舉例說，自置居所的比例，由98年的34.8%增加至2010年的37.2%，但當2010年辣招推出，竟然不升反跌，至2021年只有35.9%。因為辣招推出，業主不願賣樓，令二手樓在市場減少。