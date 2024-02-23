居屋現撻訂潮 錦駿苑錄37宗

【本報訊】樓市下滑，曾經萬眾矚目的綠置居項目啟鑽苑至今錄得破天荒121宗「撻訂」紀錄，而「居屋2023」的重售單位亦不能幸免，「居屋2023」推出多個重售屋苑，包括大熱位置的鑽石山啟翔苑、馬鞍山錦駿苑、東涌裕雅苑和沙田愉德苑，其中錦駿苑至今合共錄得37宗「撻訂」；而啟翔苑的首宗交易亦有「撻訂」紀錄，第二次成交價較首次成交跌近30萬元。

啟翔苑二次成交價跌近30萬 啟翔苑為「居屋2020」的新推售單位，當年的「樓王」亦在其中，直至今期「居屋2023」重售，其中啟翔苑一共錄得16宗「撻訂」紀錄，當年首宗成交逾500呎的單位，位於B座24樓8號室，首次成交售價為480萬元，但在跌市重推後，今年1月31日以452.6萬元成交，與首次成交價差距達27.4萬元。

據資料顯示，「居屋2023」4個屋苑共推出61個重售單位，其中錦駿苑有最多單位重售，共36個，所有重售單位售價介乎163.2萬至452.6萬元，現時揀樓過程仍在進行中，售價亦較初次售出時的售價為低，前後售價差距介乎11.3萬至27.4萬元。