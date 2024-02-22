評級胡作亂為 重拳糾正淫風

矩不正，不可以為方；規不正，不可以為圓。矩尺不正，不能畫出方形；圓規不正，不能畫出圓形。作為評審淫褻物品的官員，若然本身戴有「有色眼鏡」，自亦未能持平公正去對待被評審的機構和刊物。這樣沒規無矩，歪風淫氣一路積聚下去，自是社會亂象叢生，妖孽當道，整個社會便暴露出不同病態，禮崩樂壞而至於失範！

不懂拿捏 一塌糊塗 東方傳媒機構（下稱「東方」）向來關心社會關心時事，對於美國Google旗下影片分享網站YouTube對其平台發布的影片，充斥海量色情、暴力、血腥的影片，東方檢舉的其中5條於YouTube發布的色情影片，電影、報刊及物品管理辦事處呈交司法機構轄下的淫褻物品審裁處評級後，淫審處今年2月1日刊登公告交代評定類別，評級卻令公眾大失所望，更令有識之士嘩然，皆因其中被評為II級不雅的第一條片是女子打開大腿展示下體除陰毛，大特寫陰部；第二條片是截取III級片的愛撫片段，女子被男子精油按摩胸部，場面淫穢，春色無邊，竟不被評為第III級，確令人費解。至於另外3條涉及露胸及露出性器官裸跑的影片，明明是「滿園春色關不住」，鹽分十足，鹹到醃眼，至今仍維持I級類別，受各界質疑，指其評審一塌糊塗，不懂拿捏尺度，其道德標準連小孩子都不如。

東方深明淫風邪氣若任由其亂吹亂放，荼毒青少年之餘，長期下去，則「三綱不正，六紀不理，大亂生矣」！是以東方本着第四權鍥而不捨，尋求公平正義之心永不稍歇。終於等到電影報刊辦昨日回覆東方，稱就東方投訴中夾附的28條影片連結，電影報刊辦於去年12月28日初步調查後，發現當中12段影片已被移除。至於餘下的16條影片，電影報刊辦發現當中5條影片可能涉及不雅內容，並已呈交審裁處評定類別，另外的11條影片，電影報刊辦則認為沒有足夠證據顯示違反《條例》。在2月19日再檢視上述連結時，發現該2段被評定為第II類物品連結已遭YouTube移除。證明本報的窮追猛打還是發揮了一定作用。

審裁處是司法機關的一部分，為執行《淫褻及不雅物品管制條例》，可把物品評定為3個不同的類別。要言之，第I類（既非淫褻亦非不雅）物品：發布不受限制，可向任何年齡人士發布；第II類（不雅）物品：不得向18歲以下人士發布；第III類（淫褻）物品：完全禁止發布。審裁處由一名司法人員擔任主審裁判官及兩名或以上由公眾人士出任的審裁委員組成。所有審裁委員由終審法院首席法官委任，現時約有500名審裁委員。

失職出錯 白（手豆）人工 淫審處聲勢不可謂不浩大，然而養了這麼一大棚人，淫審處卻被轟黑箱作業，評級胡作亂為，鬧出醜聞和笑話不知凡幾，像將文藝復興時代的藝術雕像「大衞像」評為II級，醜出國際！連日本作家村上春樹的小說《刺殺騎士團長》都難逃II級不雅被「包膠」和被圖書館下架的命運。至於淫審處曾對東方旗下刊物有不少亂評，最經典的一則莫過於刊登外國女星Kelly Brook照片，編輯已在裸胸打格，卻仍被淫審處評為II級不雅及罰款，如此選擇性檢控，認真豈有此理！惟《蘋果日報》同日刊登同一輯照片，只評為I級；而在香港有售的外國雜誌《NOW》，則連送檢也慳番！同一輯照片竟然弄出三重標準，試問如此荒謬的淫審處，其存在的價值不就是白支人工浪費米飯嗎？更加是添煩增亂的源頭！淫審處的胡亂評審令人質疑涉行政失當，更失職出錯，浪費公帑。去年港府卻大慷納稅人之慨，增加審裁委員的酬金約1.9%；這不是縱容有關人員白（手豆）人工「嘥米飯」嗎？

事實上，世上的問題最怕一個「積」字，有關淫審沒有準則已積聚好一段日子，若不積極撥亂反正，徒有法都是「嘥氣」！有識之士指YouTube屬於美國Google旗下的分享網站，港府或許怕了美國聲大夾惡「郁吓又話制裁」而不敢去處理其平台發放的色情影片。治亂世用重典，治歪風淫氣，如不重拳整治，根本難收立竿見影之效，此所以東方一直努力不懈跟進，冀當局千萬勿懾於美國這隻「紙老虎」，要掃除淫風妖氣，豈可任由少女裸胸、露下體裸跑的影片仍然評為I級，而何以接近AV的愛撫片段仍從來不會被評III級而重罰？有關當局是時候向毛澤東偷師：金猴奮起千鈞棒，玉宇澄清萬里埃！還為YouTube淫片護駕，整個社會只會道德廢、功業薄、氣節喪、文章衰！