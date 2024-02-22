龍七公：莫將「解放思想」矮化碎片化

內地龍年新春第一個工作日，不少省份照例以召開「第一會」的方式拉開工作大幕，譬如廣東的高質量發展大會、山東的高水平開放暨高質量招商引資大會、安徽的創建一流營商環境暨推進民營經濟高質量發展大會等，多以部署經濟工作為主。湖南則獨闢蹊徑，以龍年頭號文件的方式在全省開展「解放思想大討論」活動，一時間風頭無兩。

大眾之所以關注此事，皆因「解放思想」四字，喚起了億萬國人對改革開放之初那個朝氣蓬勃年代的追憶。改革開放之所以能夠取得巨大成就，最根本就在於「解放思想，實事求是」八個字。這是改革開放的精神內核。而某種意義上，按照先破後立的大邏輯，解放思想更為重要。沒有解放思想來破除迷信枷鎖、打破桎梏藩籬，就無法真正實事求是，開闢新局面新路徑。

當前，經濟社會發展面臨諸多壓力和阻力，因而「解放思想」迎合了公眾的期待，引發巨大反響。但熱鬧的流量來得快，去得也快，相當多網民並未感到太多樂觀。解放思想固然是好事，但關鍵是要唸對真經，要有自我革命的氣度和膽識，海納百川，不能選擇性、打折扣。

倡導創新 鼓勵探索 解放思想是有着特定的崇高意涵的，尊重科學和客觀規律，倡導創新，鼓勵探索，並且要真正從思想層面做到這些，充分釋放精神上、思想上的活力，而非只是停滯在方法論層面，陷入具體工作上的修修補補。

從湖南的文件看，雖然冠以解放思想之名，但與曾經的解放思想有着明顯的差異。文件劃定了範圍，擬定了題目，比如「解放思想大討論」要聚焦現代化產業體系、高水平科技自立自強、招商引資、鄉村振興、生態環境保護等重點工作；要解決信心不足、使命意識不強、擔當不夠、好大喜功等問題，扭轉刻意逃避掩蓋矛盾的「鴕鳥心態」、「躺平思想」等。與其說這是解放思想，不如說是一種糾錯、糾偏，與過往的種種徵求意見、主題教育、專項整治之類相比，也實在看不出有甚麼額外的新鮮感，所以也就無法滿足大眾的期許。並不是所有改變都能稱為改革；同樣，並不是甚麼整頓都可以謂之解放思想。將解放思想與各種具體問題、具體工作掛鈎，看起來是務實，但定位卻因此降低，容易造成對解放思想的矮化、碎片化。

解放思想，應解決的是方向性、根本性的問題，能夠以洪荒之力一掃陰霾，正本清源。這不是靠開幾場會議、發幾份文件、填幾張報表就可以。恰恰相反，會議、文件、報表愈多，可能重蹈形式主義覆轍，造成低級紅。真正的解放思想，必須有民間的強烈呼應回響，才能充分釋放活力。一篇「大尺度」的文章帶來的提振，十倍於官方文件的灌輸宣傳。如果僅局限於官僚體系內運轉，所謂的解放思想，到頭來恐怕不外乎又一場幹部教育活動。