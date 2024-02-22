笑看天下：盛事再多難掩基層哀歌

港府推行各項「盛事」不遺餘力，聲稱繼續多管齊下，推動盛事經濟，料旅遊、酒店、餐飲等行業可受惠於各項盛事。之不過，老朽每日打開報紙頭條，映入老花眼嘅似乎並非「盛事之都」帶來嘅欣悅，而係「悲情城市」嘅哀歌奏不完！

尋日本報要聞頭版，置頂係地盤嚴重工業意外：啟德發展區一個私樓地盤，其中一幢興建中嘅大廈外牆進行安裝工程期間，中高層一幅棚架突然塌下，地面一男3女工友猝不及防慘被塌棚擊中，當中兩女工重創昏迷，送院後不治。慘死兩名女工分別係68歲姓黃及54歲姓林，據了解，黃婦從事地盤工逾30年，早年離婚，有一名已投身社會工作嘅兒子；由於要供樓，故仍需工作，屬家庭經濟支柱。看官，看到這裏，吾人豈能不傷感？68歲仍要在地盤做苦工，有投身社會嘅兒子卻仍是要供樓嘅家庭經濟支柱，你話政府財經高官預先放風，說大多數市民都認為冇必要繼續派錢和「派糖」，是否離地兼涼薄？民生多艱，惟高官多是不食人間煙火！

本報頭版做大深水埗一劏房戶嘅悲歌，老朽覺得尤其發人深省。世人豈有不愛惜自己兒女的父母？呢戶劏房戶只因事發時父親返工，母親趁女兒熟睡，趕緊到街市買餸，豈料女兒忽然睡醒找媽媽爬出窗外半天吊，頭困於晾衫架中，驚險萬分，幸好街坊及母親趕返救回。深水埗流動人口聚集，治安和衞生情況惡劣，一直惹人詬病，區內有不少棘手社區問題。如今市區重建局已展開規劃研究，有社區組織指當局必須謹慎處理，尤其對劏房戶應給予更多資訊，探討每戶有何特別困難之處，妥善安排，真係要貼地幫到佢哋，否則基層悲歌奏不完，再多的盛事都係自欺欺人。