撥亂反正：獎勵篤灰 打擊濫用

港府近年加緊增建公屋，但公屋平均輪候時間回落速度仍然緩慢，除了因為經濟差窮人多，濫用公屋問題嚴重也是主因。

眾所周知，香港有數以萬計享受了多年公屋福利的租戶，收入早已超越規定上限，部分人更買車又買樓，本應將單位交還政府再分配予其他更有需要的家庭。但由於當局一直執法不嚴，房署人員遇難避事，加上過往有不少攬炒派以至建制派政客，為了討好選民而公然包庇該等富戶，令公屋回收轉流率持續偏低。有關情況除了令大量合資格申請人遲遲未能上樓，亦影響整個社會的向上流動。

在《港區國安法》與完善選舉制度加持下，攬炒派早已絕迹，建制派亦變得更聽話，令政府終於夠膽撥亂反正，推出措施嚴打各類濫用公屋行為，包括要求公屋租戶簽紙申報資產，如拒簽就要交還單位，造假更等同刑事欺詐，再加上當局加緊核查租戶在海內外擁有物業的情況，效果立竿見影，自願或強制交還單位數字以倍數急升。當中不少更為交通便利的市區單位，讓數以千計輪候上樓多時的基層及劏房家庭受惠。

政府近日預告再次出招，今次會要求租戶申報車輛資產，同時與運輸署合作加強查核和估價。部分老牌公屋停車場經常泊滿名貴房車甚至超跑，可謂路人皆見，令人側目，偏偏就是房署人員一直視而不見。有人認為，當局應對真正的搵食車網開一面，但如果同時擁有幾輛的士及客貨車出租賺錢，又另當別論。

不過，對於討論多時的「篤灰」機制，即是向成功舉報濫用公屋行為的人士提供獎勵，當局則似想縮沙。官員辯稱有關做法會影響公屋居民的「幸福感」，但數以十萬計輪候人士的幸福又誰來關顧呢？