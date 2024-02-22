自成一家：南韓醫生罷工背後

近日南韓出現醫生大罷工，全國100間實習醫院的逾8,000名實習和住院醫生不滿政府醫療政策混亂，紛紛遞交辭職信，佔實習住院醫生總人數的七成。南韓老齡化近年加劇，對醫療需求急增，醫學院計劃下學年在現有3,058人的規模上多招收2,000人以解醫生荒問題。但醫學界批評這樣做將難以保證醫療服務質素，亦無助解決醫療資源分配問題。

醫生不足，肯定要多培養人手。為甚麼南韓政府想增加名額，醫護人員反而不高興呢？表面上看，南韓醫學界的做法不合邏輯，實際上這種現象在全世界都很常見。例如馬來西亞早年擴招醫科生，導致醫學生人數激增，結果引發多次罷工抗議。至於香港，公營醫療系統同樣是長期鬧醫生荒，可每次政府提及要擴大引進海外醫生，醫護團體都齊聲反對。

就在過去幾個月，美國、英國等地的醫護人員也紛紛罷工。去年10月美國數以萬計醫護人員罷工，是美國近代史上最大規模的醫療人員罷工行動。到了今年1月，英格蘭近5萬名醫生罷工，是英國國民保健制度成立75年以來時間最長的一次醫護罷工。這些人罷工的背後，皆離不開爭取利益。

全世界的醫療系統可分為公營和私營兩種，後者的醫護薪酬福利待遇普遍較前者佳，公營醫療系統的醫護看在眼裏，自然不是滋味，於是不斷強調問題不是不夠人手，而是資源錯配，說得再白一點就是：給我們加工資吧！

然而公營醫療是負責大部分窮人的身體健康，私營醫療服務的多是有錢人，要兩個系統的醫護擁有同等薪酬待遇，實在不太可能。若這樣做，任何政府都會破產。這個道理公營醫護皆了解，但他們更明白只有吵得愈大聲，才能為自己分多一杯羹。