強詞有理：忍無可忍

大陸海警在廈金海域開展常態化執法巡查後，日前首次登上一艘金門遊輪臨檢，民進黨當局氣急敗壞，聲稱此舉讓民眾感到恐慌驚嚇，傷害兩岸人民感情，令人遺憾。其實，相對於台灣海巡部門屢屢粗暴對待大陸漁民，大陸海警的執法已經相當克制、相當溫和。最近台方粗暴驅趕大陸漁船導致兩人遇難，還叫囂這是「依法行政，沒有甚麼惡性」，而陸方只是象徵性臨檢一艘金門遊輪，就被指傷害兩岸人民感情，這是甚麼邏輯？民進黨當局真的在乎兩岸人民感情嗎？

金門距離大陸只有一道窄窄的海峽，兩岸漁民一向在廈金海域傳統漁場作業，陸方並不承認台方單方面設立的所謂「禁止、限制水域」，正如不承認所謂「海峽中線」一樣。過去陸方出於善意，或者說基於某種默契，一直不予計較，即使大陸漁民屢被台方粗暴驅趕或拘押，陸方也沒有採取報復行動。但近年來民進黨當局變本加厲，不斷作出惡性挑釁行為，這次甚至搞出人命，兩岸已沒有任何默契可言，陸方還能繼續忍讓嗎？即使當局想息事寧人，大陸民眾也不會同意，近日網上群情洶湧，要求對台強硬的呼聲一浪高於一浪，民進黨當局千萬不要再玩火，否則注定吃不了兜着走。

事實上，兩岸關係之所以弄到如此地步，主要就是台方不斷製造事端導致。前年美國佩洛西老太婆竄訪台灣，引發解放軍圍台軍演，並將戰備警巡常態化，意味正式將台海「內海化」；這次兩名大陸漁民死於非命，陸方隨即宣布在廈金海域開展常態化執法巡查，進一步壓縮台方對相關海域的管轄權。到底是誰在改變台海現狀？很明顯，一切都是台方主動挑起，陸方只是被動反制。

有種意見認為，台方如此不計後果地製造惡性事件，可能是賴清德當選後對大陸紅線的新一輪試探，也可能是美國在背後搞鬼。姑勿論這種說法是否靠譜，台方的舉動已經嚴重觸碰大陸紅線，為兩岸緊張局勢火上澆油，如果再不想辦法降溫，很快就將自食惡果，到時不妨看看美國會不會出手相救。

今次事件也許還不至於引發兩岸軍事衝突，但隨着大陸海警在廈金海域開展常態化執法巡查，台方管轄空間被進一步壓縮，必定更加寸步難行。老實說，以當今大陸的實力，圍困台灣是輕而易舉的事。