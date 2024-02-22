坦言集：建南海軍備

中國一位退休的外交官在慕尼黑會議上指出，美國等提的紅海航道自由航行，跟在南海提的自由航行不相同，前者指民用船隻，後者卻是指軍用艦隻。這樣的分別，正點出了美國等西方國家的雙重標準和政治陰謀。

胡塞武裝攻擊紅海航道上的英美以民用船隻，是因為雙方是在交戰，胡塞武裝已宣戰。民用船隻本不應受襲，但海戰從來都不迴避對民用船隻的攻擊。在交戰雙方以外，國際法當然要保障民用船隻的航行自由。但南海的例子不同，美國等要求的是它們的軍艦有航行自由。在無人的國際水域，各國軍艦都可自由航行，可是一靠近其他國家的領海，外國軍艦航行是有甚麼目的？是測試水域，方便日後作戰？抑或是侵入別國的專屬經濟領域作經濟、政治和軍事挑釁？美國國土在北美洲，就算海外領土如關島等，也在南海以外。北約國家的戰艦從大西洋趕至南海，為的是甚麼目的呢？21世紀的今天，是否仍是帝國主義、殖民主義橫行全球的時代呢？

南海國際航道當然是開放給各國民用船隻，但何需美國等西方國家的戰艦巡邏護航？抑或是它們想用軍力重佔這重要航道，勒索威脅南海國家，尋且搶奪中國在南海的島礁領土？

東沙、南沙、西洋群島都是中國自古以來的領土，中國當然要護衞。護衞的方法已證明最有效的是吹沙填島，擴大島礁面積，建立軍用和民用基地。美國可以在全球廣設海空陸軍基地，脅迫他國，中國為甚麼不可以在本國領土上建立堡壘呢？

中國要睦鄰，美國等要圍堵中國、侵迫中國。菲律賓的例子證明中國還要靠自身的防衞力量。

把南沙、西沙群島建成海上堡壘，設立遠洋艦隊，潛艇、無人艇和潛航器的基地，建設浮動核電站，提供電力支援各種軍民用設施，三沙群島連上東南沿海的防衞體系。在這樣強力的海上防衞基地建立之後，中國才可與周邊國家共同開發資源，保衞南海航道的安全。但排除不友善國家的軍艦進入，挑起衝突的風險。

中國不用猶豫，把硬實力確立起來才可發揮軟實力的作用。在今天美國霸權衰落卻不甘心，還到處製造衝突，企圖拖垮別國來挽救本國的頹勢和危機，中美的矛盾只會惡化，不會改善。中國要先做好防備反制的能力，才可避免受到襲擊，才可與之講國際法和國際道義。