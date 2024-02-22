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赤麂遭鐵欄夾腳獲救

赤麂被鐵欄夾困。（李國健攝） 赤麂被鐵欄夾困。（李國健攝）
赤麂被鐵欄夾困。（李國健攝）
【本報訊】昨日清晨近7時，有市民途經長沙灣郝德傑道8至10號琵琶山政府宿舍對開，發現一隻身長約1米的成年赤麂，被鐵欄夾困後腳動彈不得，遂慌忙報案求助。
一度受驚掙扎
消防員接報趕至，惟每當步近時，赤麂俱受驚掙扎，人員恐防其受傷遂於遠處觀察戒備。愛協人員其後趕至支援，未幾救走赤麂並交協會獸醫檢查。
赤麂被帶走檢查。赤麂被帶走檢查。
赤麂被帶走檢查。
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