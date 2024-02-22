啟德冧竹棚奪2命 疑連牆器未固定

勞處急巡全港地盤 違規即檢控 啟德承富里2號「澐璟」地盤日前發生嚴重工業意外，一幅15米乘8米大的巨幅棚架突然自高空塌下，造成2死3傷。事件發生後，建造界及勞工界均感傷痛，業者直斥事件罕見和匪夷所思，有死者家屬得悉消息後，因悲傷過度需要留院。有安全顧問估計，事件或與肇事大廈的棚架連接牆身的連牆器（俗稱「拉掹」）沒被穩固有關。勞工處則針對全港架設大型竹棚架的建築地盤，展開為期兩周的特別巡查行動，若發現有違例情況，將提出檢控而不會給予警告。

事故中，一名姓李（51歲）女工當時正在19樓高空的棚架上進行鋁板及玻璃安裝工程，棚架突然倒塌時，幸好她事先將安全繩扣在固定點，才未有「連棚帶架直跌落去」。不過，消息指，她雖清醒，但棚架墮下時她亦受傷，頸椎及雙腳均受創，目前動彈不得，正留醫深切治療部。死者方面，工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，死者家屬得悉消息後情緒激動，更有死者丈夫因悲傷過度需要留院，亦有家屬由內地趕赴到港，稍後會協助家屬與承建商討論恩恤安排及要求交代。

七成死亡事故屬心態習慣造成 建造業議會主席何安誠形容今次意外罕見和匪夷所思，指行內數十年來從沒見過，對有大型竹棚會從19樓飛墮感到不解，關注當中到底有否做足臨時工程管理計劃、安全設計、動態風險評估、例如做好「拉掹」及計算風力等。何又指，約70%死亡事故是由於前線管理及工友的心態及習慣造成，要建立地盤安全意識不能只單靠工友，而是需要團隊合作，故不能期望工人記分制度實施後，就能解決所有問題，相反應是多管齊下推行工業安全。

香港建造業總工會安全顧問李光昇表示，棚架塌下原因，或與俗稱「拉掹」、即棚架連接牆身的連牆器有關。他說，如連牆器數量足夠，棚架理應「穩陣」，不可能塌下，又指搭棚師傅安裝時會確保安全，但完成工序後，棚架便會交予他人進行下一工序，故可能在安裝玻璃幕牆時，因為影響工作而被人解下。

議員梁子穎則指，工人如在外牆工作，需有足夠培訓及安全設施，包括獨立安全繩等，涉事棚架屬臨時加設，以便進行執收工作，初步懷疑未符合標準，仍待執法部門及屋宇署調查，找出意外成因。

勞工處及執法部門昨日分別派員到地盤，地盤已被發暫時停工通知書。執法人員則返回現場搜證，繼續調查意外原因，至昨午5時許，人員檢走包括一個竹棚底座化驗，另包括電腦及一批文件等。