可卡因混護理用品 美容師歐遊返港被捕

【本報訊】執法部門早前接獲情報，得悉有黑幫販毒集團以免費歐洲旅行、酒店食宿等作招徠，吸引年輕人前往外地提取毒品並偷運返港。人員經調查後聯同海關採取行動，於本周二在赤鱲角香港國際機場，截查一名在瑞士逗留10日、報稱美容師的25歲本地女子。

行李搜值810萬貨 今提堂 人員在該名女子攜帶的行李箱內，搜出沐浴露、護髮素等個人護理產品，以及咖啡粉、奶粉、零食等食物和一本外語書籍，惟經化驗後，發現上述物品均含有懷疑可卡因成分，同時人員在行李箱夾層內，檢獲14包懷疑可卡因。案中檢獲的毒品共重約8公斤，估計市值約810萬元。涉案女子已被扣查，將被暫控一項「販運危險藥物」罪，案件於今日在西九龍裁判法院提堂。

據了解，被捕女子收取20萬元報酬，前往瑞士的機票及住宿費用全免。調查人員表示，毒販利用年輕人「搵快錢」心態，利用金錢報酬及免費旅遊，加上種種藉口吸引他們代為販毒。

以本案為例，毒販聲稱可卡因已經混入個人護膚用品，令執法人員難以追查，年輕人誤以為「低風險、高回報」，最終墮入「糖衣陷阱」成為代罪羔羊。