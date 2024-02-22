墮投資騙局 女財務經理失1780萬

【本報訊】一名57歲女子於上周三報案，指懷疑墮入網上投資騙局，先後被騙徒誘使投資，合共損失高達1,780萬元。人員經初步調查後，把案件列作「以欺騙手段取得財產」，暫未有人被捕。初步調查顯示，案中9個由騙徒提供的轉帳戶口，其中6個另曾牽涉較早前的騙案。

對方聲稱來自星洲氹落疊 案情指出，女事主從事財務及行政經理，於去年3月從社交軟件接獲匿名訊息，對方聲稱來自新加坡，之前與事主曾是商業上的合作夥伴。兩人其後轉用即時通訊軟件繼續交談，期間騙徒以高回報作招徠，引誘事主於網上投資黃金及虛擬貨幣。受害人信以為真，遂按照對方指示，在一個虛擬網站開設投資戶口，並與另一名自稱為平台客戶服務員的騙徒聯絡，從2023年5月至2024年2月，她先後45次轉帳共約1,250萬元至29個本地戶口作投資用途，並曾經獲發約260萬元的「投資盈利」。

而在2023年9月，該名「商業合作夥伴」以自身在新加坡的商務捲入法律訴訟為由，欺騙受害人提供財務上的協助，女事主不虞有詐，隨即以現金方式，先後把約790萬元存至對方指定的3個虛擬貨幣錢包。惟女事主其後嘗試從上述虛擬網站取出約120萬元的投資資本，竟被索要約100萬元行政費，她未有按指示繳交，之後發現無法進入該網站，連「商業合作夥伴」亦告失聯，始知自己墮入騙局。