越權獲天眼片段罪成 警署警長警員 3‧6判刑

官指行為嚴重 令公眾不信任警隊 隸屬油尖警區反黑組的一名警署警長及一名警員，涉嫌越權獲取有關傷人案的閉路電視錄像，兩人被控在公職中行為失當罪。案件早前於觀塘裁判法院審訊，署理主任裁判官劉綺雲昨裁定兩名被告罪成，先提取兩人的背景報告，押後至3月6日判刑，期間兩名被告均須還押。劉官指兩人是刻意隱瞞身份去獲得錄像，行動超越其職權，當公眾知悉事件後會失去對警隊的信任。劉官認為兩人的失當行為屬嚴重，並打擊及影響警方聲譽。

兩名男被告依次是41歲沈志明（警署警長）及35歲楊卓麟（警員）。他們被控於2021年11月18日，在九龍灣身為公職人員，即香港警務處警署警長和警員，故意及蓄意作出可構罪行的失當行為，即在執行公職的過程中或在與其公職有關的情況下，使用虛假身份及出示訛稱由警方簽發的信件，以獲取涉及發生於同年11月17日凌晨，超越他們職權範圍的一宗傷人案件的閉路電視（CCTV）錄像。

審訊中揭露，牽涉的傷人案涉及三合會成員，當時負責調查傷人案的，就只有東九龍總區警員。審訊期間，兩名被告的上司作供，稱並沒指示被告到九龍灣查看閉路電視錄像，事後被告亦沒有向他匯報。裁判官裁決指，從兩名被告被拍下獲得涉事錄像過程的片段顯示，有被告曾快速展示其委任證，且沒有披露其真正所屬警區。

辯稱按要求瞞身份 上司否認 辯方曾解釋因兩人要執行上司要求「收風」的指示，但須隱密行事，故隱藏身份。但裁判官指兩名被告的上司確認從無要求他們隱藏身份去收風，亦沒有要求他們調查相關的傷人案。裁判官認為兩名被告並無必要隱藏身份去獲得錄像，且與上司的收風指示扯不上關係。

另外，兩人在獲得錄像後直至被捕時均沒有向上司匯報過此事，裁判官認為兩人的行為明顯並非要執行上司的收風指示，而是為了自己的原因及目的而行事。裁判官認為兩人是知悉並未獲上司授權去檢取錄像，且知悉自己是越權。裁判官最終裁定兩名被告屬行為失當並裁定罪成。案件編號：KTCC 1464/2022