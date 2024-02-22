醫健：老有所醫：疾病預防及健康推廣

大家都知道預防勝於治療，所以在這個人口老化的大趨勢下，疾病預防及健康推廣變得愈來愈重要。健康教育可以有很多的方法，大眾一般比較容易接觸到的，多數是政府在媒體的推廣。這些類型的推廣，多數都是能夠符合大眾需要及相對季節性的，例如關於新冠疫苗或是流感疫苗的注射等，但是更多的情況可能是在於平常生活中病人接觸到醫生的時候，醫生可以就着部分針對性的問題，作出更詳細的解釋及教育。

首先，醫生可以按着病人本身的健康狀況、家族病史、生活習慣，作出相對適當的檢查，例如量度血壓、心跳、 血糖、身高體重；或者是其他的化驗、影像檢查等等。根據結果，利用診症時間、健康單張，去制訂出一系列的健康推廣方案，首先可包括一些普及的健康教育，去鼓勵病人用一種健康的生活方式去生活，例如關於健康飲食運動、作息定時、控制體重、戒煙、戒酒、保持身心健康等。

然後可以作出針對性的支援及幫助，尤其是長期病的控制，例如血糖、血壓、膽固醇、尿酸等這些非常常見的問題，並訂立目標，長遠跟進。最後就是預防性的治療及安排，例如安排病人按需要打疫苗，提醒病人甚麼時候要去求醫，並安排定期身體檢查。

健康推廣最終的目的，就是希望病人除了有疾病要去治病以外，更重要帶出的一個訊息就是健康管理，既然財富需要管理，健康豈不是更重要嗎？讓我們一起努力，為我們的健康作出最好的管理！伍詠筠醫生