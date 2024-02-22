菲傭患癌被炒病逝 僱主遭索償逾58萬

【本報訊】菲律賓籍女傭在香港工作期間確診患子宮頸癌後，聲稱遭僱主殘疾歧視，在病假完結後，於凌晨時分突然被僱主要求簽署文件終止合約，並被趕出門。事主翌年在菲律賓病逝，其遺產執行人兼友人引用《殘疾歧視條例》入稟區院控告其僱主，要求書面道歉及索償58.7萬元。案件昨於區院開審，原告及死者的其他友人供稱，死者曾稱患病後僱主不給予她足夠食物，且不讓她使用廚房及雪櫃等。

指死者被歧視 未獲足夠食物

原告Temporosa Ma. Carla Arangote，以死者Guting Joan Sarmiento（41歲）的遺產執行人身份入稟。被告蔡昭儀（譯音），洋名Rita。開案詞指，死者自2015年起在被告家中工作，惟2017年3月初確診子宮頸癌，獲發病假至4月尾。原告指死者在被告家中受到一連串歧視，同年5月1日凌晨更被要求終止合約，如不簽署被告要求的文件便不能得到薪金支票。原告指死者在別無選擇下惟有簽署文件。原告指，被告在死者患癌後作出的種種行為均構成歧視，違反《殘疾歧視條例》，理應作出賠償；被告方則反駁指，被告早於得悉死者病情前，已決定終止死者的合約，從被告與家人的WhatsApp群組紀錄，可顯示她與家人抱怨死者的工作情況。案件編號：DCEO 13/2019