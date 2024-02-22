醫療券准北上睇牙 港業界：損士氣

【本報訊】政府周一（19日）公布將大灣區醫療機構納入醫療券使用範圍，7間納入機構均有提供牙科服務。香港牙醫學會昨日就此發聲明表示關注，認為鼓勵港人北上接受牙科服務與基層醫療政策方針背道而馳，形容「影響專業發展，打擊業界士氣」，關注對病人權益的保障，又估計每年將有過億元流失。醫務衞生局昨晚回應指，試點計劃令合資格人士有更多選擇，選定納入機構過程嚴謹，亦會有完善監管機制。

斥與基層醫療理念違背 牙醫學會昨日發聲明指，基層醫療其中一項主要元素，是為市民於本地建立便捷而連貫的可持續醫療系統，鼓勵市民離港接受牙科服務與上述理念及政策方針背道而馳。學會關注內地與本港的牙醫及診所設備、物料、診療、消毒程序等均有不同，當局必須建立完善規管制度、清晰的投訴及相關機制， 以免港人投訴無門，又指相信計劃所發放的訊息，短期內難免為本港牙醫業界帶來不必要競爭，加劇港人北上接受牙科服務的熱潮，形容「影響專業發展，打擊業界士氣」。

當局回應指，重視計劃下醫療機構服務水平，選定納入機構的工作過程嚴謹，現正與各試點醫療機構開展後續安排，並會特別成立培訓和服務保障機制，以確保機構維持高服務水平。當局強調，計劃會有完善及嚴謹的監管，市民可向衞生署及試點醫療機構提出投訴。

當局又指，目前全港共有近1,500名牙醫參加醫療券計劃，在超過3,300個服務點服務，與大灣區相比，仍為本港長者最容易取得服務的途徑，期望業界積極推動自身專業及服務發展，繼續與當局攜手提升市民口腔健康整體水平。