70萬人患糖尿 當局指糖稅效用不大

【本報訊】現時全港約有70萬人患有糖尿病，每10人便有一人是糖尿病患者，其中逾20%的患者年齡在40歲以下。有議員昨在立法會提出口頭質詢，指糖尿病呈年輕化趨勢，詢問政府有否更多有效措施令青少年及兒童減少飲用高糖飲料，甚至開徵糖稅。但當局指根據近年人口健康調查結果，15至44歲糖尿病病患率沒有顯著上升情況亦沒有年輕化趨勢，而引進糖稅意見不一，要市民接受少鹽少糖並非一朝一夕的事情。

議員林素蔚指香港的糖尿病患者中，最年輕的只有3歲，質詢當局會否檢討現時單靠健康教育，能否有效提高家長、青少年及兒童預防糖尿病的意識，令青少年及兒童減少飲用高糖飲料。醫務衞生局副局長李夏茵指根據近年人口健康調查結果，15至44歲糖尿病病患率沒有顯著上升情況，亦沒有年輕化。

冀校園層面推廣健康飲食 針對政府措施，李指18區全港推出的地區康健中心及康健站以健康人生規劃的框架為市民制訂個人化的健康計劃，而目前有大概兩成學童超重，因此預防糖尿病並非單單靠減少飲用高糖飲料，而需要全套配套包括健康的飲食習慣、適當運動，衞生署會透過全校園健康計劃，加強校園層面的推廣，讓小朋友從小開始可以養成體能活動習慣，政府亦透過醫健通流動應用程式，鼓勵市民積極管理自己健康。