B女染禽流感 潛伏期曾赴中山

【本報訊】農曆新年假期後，本港接連發現感染個案。衞生署衞生防護中心昨日表示，正調查一名22個月大女童感染甲型流感（H9）的個案，該流感亦即病情較輕的禽流感，病人目前情況穩定，正在瑪嘉烈醫院隔離病房接受治療，她潛伏期內曾往中山。此外，中心亦發現一名有長期病患的4歲女童感染乙型流感併發肺炎，現時情況嚴重，於威爾斯親王醫院兒童深切治療部接受診治，女童潛伏期內曾到澳門及珠海。

感染禽流感的22個月大女童自本月15日起出現發燒和咳嗽帶痰，翌日被帶往仁安醫院求醫，當時毋須入院。後其臨床樣本經衞生防護中心公共衞生化驗服務處化驗後，昨日證實對甲型（H9）流感病毒呈陽性反應，分型結果待定。她的一名家居接觸者曾於本月17日出現喉嚨痛病徵，自行服藥後病徵已消退，而其他家居接觸者並沒有出現病徵。中心指，自1999年起，本港共錄得9宗人類感染禽流感個案，最近一宗於2020年錄得，為外地傳入個案，至今沒有錄得死亡個案。中心會將個案通報廣東衞生部門和世界衞生組織。

乙流併發肺炎 長期病女童入ICU 另外，感染乙型流感的4歲女童上周三（14日）開始咳嗽，周日（18日）出現惡心和嘔吐，同日向私家醫生求醫。她於昨日因發燒到香港中文大學醫院求醫，同日轉往威爾斯親王醫院，經化驗呼吸道樣本後證實感染乙型流感，臨床診斷為乙型流感併發肺炎。初步調查顯示，女童的家居接觸者沒有病徵。