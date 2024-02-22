食環發牌最長等217工作天 倡改善

【本報訊】審計署早前發表報告指出食物業處所發牌工作時間過長，以及公共租住屋邨升降機保養過慢等。立法會政府帳目委員會昨日就審計報告有關章節提交報告，表示極度關注食環署未有準確匯報多項發牌工作的服務表現，處理申請時間亦偏長。帳委會建議食環署檢視及改善匯報服務表現的基準，並訂立發牌工作的目標處理時間。

帳委會舉例指，在2022年，簽發新食物牌照平均處理時間介乎138至217個工作天。另外，食環署在2018至2022年，預定為8,900多宗牌照申請召開申請審查小組會議，但當中只有不足1%曾開會，署方更將已預定但最終無召開的會議，當作達標計算。帳委會強烈建議食環署檢視處理牌照申請程序，並考慮訂立可量化的主要服務表現指標等。

揭房署保養升降機過慢 對於公屋邨升降機保養方面，帳委會引述承辦商提交的季度報告檢查，指出有逾七成無註冊工程師核證，當中有8份無工程師簽署。帳委會亦關注由房屋署保養的6,000多部升降機，超過兩成已使用25年或以上，但房屋署的資源卻只能每年為80至90部升降機進行現代化工程。帳委會已建議房屋署應用新科技及早發現保養問題，並規定所有承辦商必須採用數碼工作日誌，妥善保存紀錄檢查等。