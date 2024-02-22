冒充政府騙案頻生 議員倡訂「白名單」

【本報訊】詐騙案猖獗，犯案手法層出不窮。立法會昨舉行前廳交流會。有議員在會面期間得悉每13分鐘便發生一宗詐騙案，情況相當嚴重；另有議員認為政府應敦促網絡供應商負起把關的責任，建議政府部門電話採用特別號碼並制訂「白名單」，亦有人主張網絡實名登記制，以及參照內地用人工智能（AI）防範。

每13分鐘1宗網電騙 不少議員在交流會上提出防範的建議，議員吳傑莊指會上得悉幾乎每13分鐘就有一宗涉及網絡或電話的騙案，而他籌組的反詐騙大聯盟亦積極部署，提供各項防詐騙意識及宣傳教育，將於3月28日於黃大仙樂富廣場，舉辦全港反詐騙日啟動儀式及防騙嘉年華。

議員何俊賢指3字頭的政府部門電話號碼常遭騙徒冒認，市民往往不敢接聽，影響公共服務；亦有部分市民不堪廣告滋擾，政府應責成網絡供應商，肩負起守門口的責任，而非賊過興兵地由執法部門追查，而政府亦應採用特別字頭或記認的號碼，以便市民辨識之餘，亦由此設立「白名單」，而本地的銀行及金融系統亦應設立「白名單」制度，至於社交平台上的銷售廣告，政府亦應規管。

另一議員陳恒鑌指防範電騙，政府各個部門需更加積極，盼在規管網絡供應商上能做更多工作，否則市民的保障蕩然無存。若果需要立法的話，議會方面定當全面支持和配合。

針對網絡騙案，議員陸頌雄指網民多採用匿名帳號，以致有關騙案的偵查相當困難，他主張即時通訊程式亦要實行實名登記制度。另一議員吳秋北指現時內地已有利用人工智能來防範的經驗，認為香港應加強同內地交流合作，遏止網絡詐騙。