男廁有持久污漬 咖啡館罰3500元

【本報訊】位於上環的願榮光咖啡館本月底將結業，由於其男廁天花板及廁盆有「持久污漬」，早前遭食環署票控「食物業處所不衞生」及「衞生設備不清潔及維修不妥善」兩罪，案件昨在東區裁判法院提訊。食肆負責人承認兩罪，裁判官就兩項傳票分別判處罰款共3,500元。

被告為Not One Less Coffee Limited，位於上環必列者士街31號。首項傳票控罪指，被告於2023年9月7日下午1時許，身為經營食物業的人，沒有保持處所的清潔狀況，即男廁天花板有6平方米的灰色持久污漬。

另一項傳票控罪指出，被告於2023年10月10日下午4時許，並沒有保持食物業處所的衞生設備情況，即是男廁廁盆內壁有黑色持久污漬。

控方指，被告屬初犯。食肆負責人求情時表示，已經好努力做清潔。裁判官考慮到被告認罪等因素，就兩罪分別判罰款1,500及2,000元，共計3,500元。案件編號：ESS 2560、2562/2024