暴動罪成 王宗堯求情：被捕後人生停頓

王宗堯

【本報訊】2019年7月1日大批示威者衝擊立法會，立法會大樓內外滿目瘡痍，多人被捕，包括在泛民初選案中表明認罪而正被還押的民主派人士劉頴匡、鄒家成；以及男藝人王宗堯、前香港大學學生會女會長孫曉嵐等共14人。他們被控參與暴動等罪，結果12人暴動罪成。王宗堯等8名罪成的被告，昨在西九龍法院（暫代區院）求情。王宗堯在求情信中提到被捕後，其「人生停頓了下來」，又指服刑後冀繼續幫助社會上有需要幫助的人。法官將案押後至3月16日進行判刑。

指服刑後冀續幫助社會 昨安排進行求情的8名被告，4人是經審訊後被裁定暴動罪成，包括王宗堯（44歲）、吳志勇（27歲）、林錦均（28歲）及何俊諺（24歲）；4人是認罪，包括鄒家成（26歲）、劉頴匡（29歲）、潘浩超（34歲）及范俊文（31歲）。此外，王宗堯及吳志勇早前已承認進入或逗留在會議廳範圍罪，何俊諺面對的此罪亦罪成；林錦均另被判刑事毀壞罪成。

法庭昨決定先為鄒家成、劉頴匡及潘浩超索取背景報告，押後到3月6日再聽取該3人的求情。至於王宗堯方面，法官早前裁決稱，沒忽略其藝人身份，知名度或會引起示威者關注，認為他有參與暴動的意圖，因此判他暴動罪成。王宗堯昨在其親自撰寫的求情信中表示，被捕後人生「停頓了下來」，「被迫離開我這個由12歲開始接觸的工作」，謂「我相信，無論這次的刑期有多重，在負上這次社會責任之後，我仍然會懷着一顆最真誠心，去幫助社會上有需要幫助的人。」

本案其餘6名被告中，4人早前已承認暴動罪，包括孫曉嵐（27歲）、羅樂生（22歲）、畢慧芬（27歲）及沈鏡樂（26歲）。女被告畢慧芬另承認違反條例進入或逗留在會議廳範圍。餘下的2人黃家豪（23歲）及馬啟聰（33歲）雖然裁定暴動罪名不成立，但被裁定進入或逗留在會議廳範圍罪成。上述6人早前已完成求情。候懲期間，除黃家豪及馬啟聰外，其餘12人均須還押候判。案件編號：DCCC 606-610，1069/2020，DCCC 259/2021