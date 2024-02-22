修訂「玩完」 論 羅奇：讓港自行發展

【本報訊】摩根士丹利前首席經濟學家羅奇日前撰文指「香港已玩完（Hong Kong is over）」引發軒然大波，昨修訂言論，指若中國希望香港這個金融中心擁有更好的未來，就必須修復自身經濟，並且讓香港自行發展。有前高官昨撰文稱，指有關言論，折射無論是內地或國際觀感上，對香港現況質疑正在升溫。

前官員指國際質疑正升溫 外媒報道羅奇昨指目前內地能夠做，而且最重要的是，首先修復自己的系統。他又指，內地需要更加積極及透明，強調其對香港實施一國兩制模式的承諾。他表示，解決中國經濟的長期結構性問題並非易事，內地為遏制通縮及樓市低迷等問題而採取的舉措，目前仍算微不足道。

對於羅奇日前的「香港玩完」論，前運輸及房屋局局長張炳良撰文指羅奇曾長期駐港，熟悉內地和香港金融情況，自內地改革開放起代表着華爾街大力鼓吹投資中國並從中獲得巨利的樂觀派，如今卻對中國未來轉調，並進而對香港作出如此刻薄決絕結論，港人情何以堪。他指早前一些內地網民炒作香港國際金融中心已成「遺址」，這與「玩完」論來自完全不同背景，卻折射無論是內地或國際觀感上，對香港現況質疑正在升溫。

張炳良又指香港回歸後錯過不少機會，經歷2019年悲劇後亦已大不如前，不能因昔日盛世而想當然，以為大灑金錢多搞盛事便可輕易返回世界舞台中央，「因為世界已變，國家也在變」，而在中美角力下，香港不能返回以往中西「左右逢源」日子，須思考如何在新地緣政治環境下，重塑中西、中外之間的橋樑角色。

張認為中央不會讓香港「玩完」，並期望香港對國家發展作出更大貢獻，關鍵在於香港在新變局下能否鞏固並善用優勢，而當香港仍能匯聚人才，活力充沛，大中小企能展所長，當社會上人心振奮、暢所欲言、創意自由、敢於作為，自信地面對新環境挑戰時，香港就不會「玩完」。