「商業秘密」削監察公帑運用 政府捱轟

美斯

【本報訊】早前球王美斯缺陣國際邁亞密在港的表演賽，惹起極大反彈，立法會昨亦討論有關監察公帑資助的商業項目，有議員質疑政府屢以商業秘密為由，拒絕公開公帑資助的商業項目，用「商業秘密做一個金鐘罩」，削弱立法會的監察，又轟表演賽主辦方過橋抽板。政府則指與相關委員會檢討「M」品牌計劃的審批及監管，料於今年第3季左右完成。

美斯失場風波 促檢討M品牌計劃 過去政府資助的項目經常鬧出不少的風波，議員謝偉俊斥政府多番以商業秘密為由，拒絕公開公帑資助的商業項目，質疑做法是否恰當，以及會否削弱公帑開支透明度和立法會監察權，又問及當局有否檢討針對美斯失場風波，政府以涉及敏感商業資料為由沒有要求主辦單位提供其與球會之間的合約，批出1,600萬元「M」品牌活動贊助費，是否導致「自縛手腳」，要求在涉及公私營合作或龐大公帑開支的項目，例如北部都會區及交椅洲人工島等項目，盡量公開政府與發展商之間的合約，甚或參考兩電力公司現行向立法會提交涉及商業機密文件的做法，准議員在保密情況下閱覽該等文件，以提高運用公帑透明度及公眾監察。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄回覆指要尊重和平衡私人團體運作模式，同時要確保合法例和法規，如果需要在財務委員會申請撥款會按既定情況程序匯報，同時會適時向事務委員會匯報，又指該主辦方已取消申請「M」品牌活動贊助，當局亦會檢討審批制度。他重申政府及香港迪士尼樂園度假區與華特迪士尼公司每年會向立法會經濟事務委員會交代營運資料，政府在發展土地上亦公開透明。

謝偉俊續指立法會人數增加，然而監察功能是否有加到「留番畀公眾同傳媒去評論」，又認為立法會可以做監察者，質疑當局用「商業秘密做一個金鐘罩」，「下下都話唔畀我哋（立法會）查，唔畀我哋知道嘅時候，我哋點做呢個角色」。