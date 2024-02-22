谷旅業復甦諗計 倡搞演唱會經濟

擴內地居民來港料短期內公布 疫後香港旅遊業未復甦。有消息指，中央對本港建議擴大內地居民來港反應積極，料於短期內有公布。實際上，立法會昨辯論無立法效力的「擦亮香港旅遊品牌」議員議案，有議員直指香港旅遊業不能再「食老本」，政府亦要摒棄抱殘守缺思維和「斬腳趾避沙蟲」的官僚態度；又指演唱會經濟較政府力推的夜經濟更能招人氣及財氣，應該招攬如Taylor Swift等國際巨星來港演出。

政府協調差 辦盛事甩轆 外界一直要求擴大內地居民訪港安排的建議，如恢復深圳居民「一簽多行」，將相關措施擴大至粵港澳大灣區內其他城市，增加個人遊旅客消費免稅限制等。有消息指中央對有關主張反應積極，預料短期內有公布。

對於本港旅遊業發展，議員管浩鳴昨在立法會上指本港旅遊業的復甦力度未如預期，「井噴式」增長並未出現，認為本港旅遊業不能再「食老本」，必須主動作出相應調整。他認為大規模音樂表演所帶動的「演唱會經濟」，成為不少地方新冠疫情後復甦的動力，相比起近月政府費盡心思不斷催谷「夜繽紛」、推動「演唱會經濟」，似乎更有「人氣」及「財氣」。

他又指近年愈來愈多演唱會在澳門舉行，而香港沒有相應的場地配套和政策措施，要成功吸引數萬名觀眾的國際巨星是力有不逮；其次是政府政策扶持和行動配合不足，政府與舉辦單位協調時亦欠缺積極性。他指政府應該屏棄「抱殘守缺」的思維和「斬腳趾避沙蟲」的官僚態度，避免讓更多國際巨星來港表演的機會擦身而過。

促藉賽馬引伸景點吸客 議員尚海龍指政府借推動盛事來擦亮香港招牌，刺激旅遊經濟，但出現事與願違的現象，實在不得不總結教訓，況且旅遊方面的甩碌事件不少，如除夕夜煙花匯演之後旅客滯留邊境，遊輪碼頭遊客無車出市區等，均把本來的好事搞出「大頭佛」，因此有關安排不可粗枝大葉和想當然，政府要跨部門協商，平衡政府、商界和公眾利益，雖說政府不宜染指商業運作，但要做好公共服務和應急措施。

提出議案的議員楊永杰指除夕夜的煙花匯演則未盡完善，國際邁亞密和港隊的表演賽亦令到部分市民不快，希望政府能做好盛事經濟，特別演唱會在盛事經濟中佔有重要席位，政府若招攬Taylor Swift等國際巨星來港演出，相信市民都會樂見。他又指港人習以為常的賽馬活動，對不少旅客而言屬新鮮事，加上新加坡和澳門將停辦賽馬，變相強化香港在這方面的優勢，馬場加附近景點的路線值得考慮，形容「捉到鹿要識得脫角」。

議員陳沛良指香港要小心有行業的行為「趕客」，如濫收車資的「黑的」問題，最近有投訴由中環搭的士，被索價500元，較正常車資多逾5倍，亦有爆料指「黑的」團夥存在「集團式經營」，疑涉黑社會操控。他認為要加強罰則，重犯者更應吊銷牌照，長遠亦應立法強制所有的士安裝車輛攝錄器，用科技提升整體的士服務質素和行業形象，而不良營銷手法的藥房亦要加強罰則及嚴厲執法。