九巴冀2027前增至500架電動巴

【本報訊】本港近年致力發展綠色交通運輸，九巴期望在2027年前將電動巴士的數量增至500架，佔整個車隊八分之一；而早前引入另一英國廠商亞歷山大丹尼士（ADL）合共10部雙層電巴，正等候運輸署最終型號審批，期望今年上半年投入服務。九巴又指，不排除今年會向政府申請調整票價。

九巴現有4,000架巴士，當中82架為電巴，其中42部是比亞迪的雙層電巴。九巴傳訊及公共事務部主管簡學悕昨表示，該批電巴已於去年中投入服務，於36條路線行走，例如往返屯門及鯉魚門邨的62X路線，全程達42公里，他認為電巴表現良好，相信可配合營運。至於早前引入共10部的ADL雙層電巴，亦正等候運輸署最終型號審批，期望上半年投入服務。

就票價調整一事，九巴不排除今年會向政府申請調整票價，但要視乎油價、車務成本和客量等因素。

不排除年內調整票價 簡學悕期望，政府在非票務收入給予更多綠燈，例如批准將閒置的充電設施，開放予商業車充電，又期望在車站增加智能櫃、廣告位等，透過增加非票務收入，從而降低票價。另外，九巴亦期望提升轉車站運作及增加優惠，以增加乘客；而原定至本月底結束的關口巴士線B1及B9的轉乘優惠，亦獲運輸署批准延續至8月底。