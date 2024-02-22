流浮山擬建數碼科技樞紐

【本報訊】發展局昨公布流浮山發展方案，總開發面積達411公頃，當局擬在區內建立數碼科技樞紐，以應用科技為主，並在尖鼻咀及白泥發展生態旅遊，設計會參考新加坡聖淘沙島，冀結合酒店、度假村等吸引旅客。當局亦擬把發展區內約82公頃的土地，劃作住宅和混合用途，可望提供約5萬個單位，容納逾14萬人。不過，由政府主導的工程料2030年才動工，當局相信，整個發展區可創造約5萬個就業機會。

流浮山新發展區的範圍北至尖鼻咀、南至白泥，政府計劃沿海岸線發展「數碼科技樞紐」及「休閒生態旅遊」。其中，數碼科技樞紐位於中部，政府初步預留西部鐵路的擬建流浮山站旁約15公頃土地，以發展一個商業和科技園區，提供數碼科技設施，將由數碼港進一步研究。當局指，數碼港與深圳前海有合作項目，相信安排可加強深港合作，加上樞紐主要發展應用科技，不會與新田科技城重疊。

尖鼻咀白泥發展生態旅遊 此外，尖鼻咀及白泥一帶會發展生態旅遊，其中尖鼻咀會興建戶外探險公園等，白泥則在不影響保育下興建酒店、度假村及生態旅舍。當局強調，發展不會採取主題公園模式，期望透過豐富的生態資源，結合度假村等吸引旅客。至於長逾10公里的沿海部分，會劃為海岸保護公園，陸地部分佔地60公頃，沿海會有長4.8公里的海濱長廊。