房會正調查15宗清水樓居屋轉售

【本報訊】本報早前獨家報道一宗清水樓居屋轉手勁賺近400萬元的交易，令社會嘩然。議員梁文廣昨在立法會提出口頭質詢，冀了解房委會現正跟進多少宗資助房屋懷疑違規轉售的個案及跟進舉報的機制。房屋局指房委會正處理15宗類似個案，當中有個案涉及業主患重病，或要照顧家人，當局會考慮每宗個案，盡量做到情理兼備。

房屋局局長何永賢強調房委會一直嚴肅跟進違規個案和投訴，如發現有業主違反相關規定，房委會是不會批准「可供出售證明書」的申請。而即使已發出「可供出售證明書」，房委會亦有權撤銷，以致有關業主不能在居屋第二市場出售單位，買賣雙方都可能要承受不能交易的風險。

就近期處理的個案而言，她指涉及一個當時正於第二市場進行轉售的單位，由於有關業主違反居住規定，根據買賣協議，房委會有權要求業主將單位轉讓給房委會。業主在收到房委會的回購要求後主動提出，向房委會交出售賣單位所賺取的所有利潤。房委會考慮具體情況之後，認為做法已達到資助房屋不是炒賣工具的目的，加上減少不知情買方的影響，因此接納這個處理方法。

她指地產代理監管局亦已向轄下的持牌人發信，再次提醒不要參與資助房屋的違規交易，且在處理有關交易時必須謹慎，留意有關單位的居住要求，否則可能會被紀律處分，及為買方所蒙受的損失而負上法律責任。

促水電費單佐證非空置 梁文廣指當局雖有措施防止資助房屋淪為炒賣工具，然而許多備受關注的個案，多是有人將單位照片上載網絡，或地產代理無意間「自爆」才得以揭發，若買賣雙方及地產代理都低調行事，仍有悶聲發大財的機會。房委會除了加強巡查，提醒買賣方和規管地產中介外，會否審視舉報措施，或要求業主在申請可供出售證明書時，要提供更多的證明文件，如電費或水費單等，以證明有關單位並非空置。何指房屋署有打擊濫用公屋小組會在網上巡查，並作出跟進，會嚴肅看待舉報個案，當局會考慮在發出「可供出售證明書」之前，到有關單位視察有否居住迹象。